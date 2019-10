La Parka, víctima de extorsión por supuesto grupo criminal

Uno de los personajes de mayor renombre dentro de la lucha libre mexicana es la La Parka, luchador que pertenece a la Triple A y que fue víctima de extorsión por supuesto grupo de crimen organizado.

Uno de los personajes de mayor renombre dentro de la lucha libre mexicana es la La Parka, luchador que pertenece a la Triple A y que fue víctima de extorsión por supuesto grupo de crimen organizado. Tras ser partícipe en una cartelera de la Tres Veces Estelar en la Unidad Deportiva Municipal, en el municipio de Guaymas, Sonora, el gladiador se dirigió a su hotel donde recibió una llamada para amenazar a él y a su familia en caso de no seguir con las instrucciones que se le daban. Al cuidar su integridad y la de sus hijos, el integrante de la Caravana Estelar, se registró en un hotel en el que los delincuentes le señalaron. Posteriormente, un luchador local, al cual no se tiene identificado, fue contactado por el grupo criminal para comunicarle sobre el presunto secuestro de La Parka y sus dos hijos. Además, le exigieron un millón de pesos, pero solamente contaba con setenta mil. La Unidad Estatal Antisecuestros no tardó en localizar al luchador y a sus hijos, haciéndoles saber que sus vidas nunca estuvieron en riesgo pero que fueron víctimas de extorsión. La Parka se presentó en la lucha estelar donde hizo equipo con Abismo Negro Jr para enfrentar a Rey Escorpión y La Parka Negra.