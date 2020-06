La pérdida millonaria por jugar a puerta cerrada

Realmente... ¿Cuánto dinero van a perder los clubes de la Liga MX al jugar a puerta cerrada?

Ya lo dijo el Gobierno Federal: mientras que en los estados donde hay clubes del futbol mexicano, el semáforo de la salud esté en rojo o naranja, no habrá público y —sin éste— no hay ventas, y si no hay ventas, no hay dinero.

Y sin dinero, comienzan a existir pérdidas. Y cuando hay pérdidas, los problemas se agudizan.

Dar una cifra redonda es complicado, porque —a la ausencia de aficionados— hay que sumarle lo de los patrocinios, esquilmos y otros muchos factores.

“El futbol no se va a morir. Los clubes no se van a morir, pero hay que responderle a la afición de todas formas”, menciona el ingeniero Alejandro Rodríguez, presidente de los Tigres, uno de los clubes con mayor poder económico.

Los felinos son de los equipos que más gente ingresa a los estadios y, por consecuencia, será de los que más sufra por la falta de ésta. “Hemos detenido la venta de abonos, que nunca han sido caros, pero ahora para qué... Hay que hallar la forma de que todos sigamos unidos y saquemos adelante esto. Seguro deberemos hacer sacrificios, todos”, añadió el directivo.

La cúpula felina “ha estado en contacto con nuestros socios, porque eso son para nosotros los patrocinadores: socios. Todos vamos juntos en esto, algo que nunca había pasado, así que debemos acoplarnos a los tiempos”.

Pero así como habrá clubes que pierdan bastante dinero por concepto de taquillas, hay otros que ni siquiera promedian 15 mil espectadores por juego, así que su economía no depende de cuántas personas entren en las gradas.

Cuestión de comparar.

El estadio BBVA, donde juega el Monterrey, tiene una capacidad para 51 mil 348 espectadores. En promedio, entran a cada juego 37 mil 257 personas, y el costo del boleto (media) es de 600 pesos. Eso da una taquilla de 22 millones, 354 mil pesos, por duelo, cifra que llama la atención. El estadio de los Tigres, el Universitario, tiene capacidad para 41 mil 886, de las cuales entran regularmente 41 mil 312 aficionados. El precio medio de un boleto es de 500 pesos; eso da en pérdidas, 20 millones, 600 mil pesos.

El América que juega en el Azteca, con capacidad para 81 mil 70 personas, y mete por cada juego 30 mil 87 aficionados. El costo de su boleto es —en promedio— de 250 pesos. Eso da un total de 12 millones, 300 mil pesos por juego. En cambio, el Cruz Azul, que también tiene como sede el Coloso de Santa Úrsula, apenas mete 17 mil 764 en promedio cada 15 días. Eso da un total, tomando en cuenta un precio por boleto de 300 pesos, de cinco millones, 329 mil pesos.

La orden es clara: no habrá gente en los estadios durante el Apertura 2020, si el semáforo no cambia, si no deja los colores rojos y naranja, así que los clubes deben acostumbrarse a que —por taquilla— no habrá entrada de dinero, por ahora.