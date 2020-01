Las plazas que ha ganado México a 200 días de Tokio 2020

A 200 días de los Juegos Olímpicos de Tokio, estas son las plazas que ha ganado la Delegación Mexicana hasta el momento.

PENTATLÓN moderno, plaza olímpica a los 5 mejores del evento varonil y 5 del evento femenil individual.

1.- Individual femenil: Mariana Arceo Gutiérrez, medalla de oro tiro, plaza olímpica a los 2 mejores tiradores de pruebas individuales.

2.- Rifle de aire varonil, Edson Ismael RamÍrez Ramos, medalla de plata.

3.- Rifle 3 posiciones varonil, José Luis Sánchez Castillo, medalla bronce.

4.- Fosa olímpica femenil , Alejandra Ramírez caballero, medalla de bronce.

5.- Skeet femenil, Gabriela Guadalupe Rodríguez Garza, 5º. Lugar en clavados. Medallistas de oro trampolín 3 mts. y plataforma 10 mts. ambas ramas.

6.- Plataforma 10 mts. varonil, nombre pendiente.

Atletismo, con marcas de IAAF para Tokyo 2020.

7.- Maratón varonil, José Luis Santana Marín, 2.10.54 medalla de plata (2.11.30 marca para Tokyo 2020).

8.- 20 Kms. Marcha femenil, Ilse Ariadna Guerrero Rodarte, 1.30.54, 4º. lugar

(1.31.00, marca para Tokio 2020.)

Ecuestre, los tres mejores equipos y 4 individuales (1 por CON)

9.- Equipo salto, medalla de plata (nombres pendientes)

10.- Individual salto, 3 jinetes de salto del equipo, compiten en individual

Natación artística, mejor equipo en dueto y equipo si no ha calificado.

11.- Dueto, nombres pendientes

Tiro

12.- Fosa olímpica varonil, Jorge Martín Orozco Díaz.

Tiro con arco

13.- Recurvo individual femenil, nombre pendiente.

Clavados

14.- Trampolín 3 mts. Sincronizados varonil, nombres pendientes.

15.- Trampolín 3 mts. Individual varonil nombre pendiente.

16.- Trampolín 3 mts. Sincronizados, femenil nombres pendientes.



Ciclismo

17.- Ruta individual femenil, nombre pendiente.

Atletismo, con marcas de IAAF para Tokyo 2020

18.- 800 mts. varonil, Jesús Tonatiuh López.

19.- 20 kms. Marcha varonil, Carlos Sánchez Cantera.

20.- 20 kms. Marcha varonil, Julio César Salazar.

21.- 50 kms. Marcha varonil, Isaac Palma Olivares.

22.- ;araton varonil, Juan Pacheco

23.- 400 mts. femenil, Paola Morán.

24.- 20 kms. marcha femenil, Alegna González.

Softbol

25.- Equipo femenil, equipo compuesto por 15 jugadoras, nombres pendientes.

Vela

26.- RSX femenil, (tabla vela) nombre pendiente.

Clavados

27.- Trampolín individual femenil, (reubicación de plazas de Lima 2019) nombre pendiente.

28.- Plataforma individual femenil, (reubicación de plazas Lima 2019) nombre pendiente.

Gimnasia artística

29.- All around femenil, Alexa Citlali Moreno Medina

30.- All around varonil, Daniel Corral Barrón

Ciclismo

31.- Ruta individual varonil, nombre pendiente

Beisbol

32.- Equipo varonil, equipo compuesto por 24 jugadores, nombres pendientes

33.- Maratón varonil, Jesús Arturo Esparza Pérez

33 Plazas (18 varoniles-15 femeniles), 74 deportistas (43 varoniles-31 femeniles)