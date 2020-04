Liga MX no volverá en mayo ni junio

Cada día que pasa, cada partido que no se efectúa, cada estadio que no se abre, cada Jornada que no se completa en la Liga MX, se traduce en graves pérdidas de índole económica para el fútbol mexicano y todo lo que le rodea.

Por eso, a iniciativa de algunos equipos de la Primera División, se programó una reunión a larga distancia con representantes de la Secretaría de Salud, para saber qué opciones les puede dar este organismo y así tomar una decisión que acelere el regreso del fútbol a los estadios.

La junta fue para valorar el control sobre la pandemia de Covid-19 y un posible impacto si el fútbol vuelve, pero si no se veía luz a corto plazo, la resignación entraría a los clubes, que tienen como plan regresar en julio, máximo agosto.

El 15 de marzo, se efectuó el último juego en la Primera División del fútbol mexicano: América-Cruz Azul en el Estadio Azteca, duelo que se disputó a puerta cerrada por la recomendación de la SS:

“La Presidencia Ejecutiva de la Liga MX / Ascenso MX informa que ha decidido suspender todos los encuentros de la Liga MX, Ascenso MX y la Liga MX Femenil. La decisión se tomó con base en las recomendaciones generales de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, con quien la Liga MX se ha coordinado estrechamente [...] La presidencia mantendrá una estrecha comunicación con los clubes, directivos, jugadores e integrantes de nuestras Ligas para hacer frente a cualquier contingencia en materia de salud. La medida anunciada se mantendrá hasta nuevo aviso y el reinicio de las actividades se determinará en coordinación con la Secretaría de Salud del Gobierno Federal”, se leyó en el comunicado emitido en esa fecha.

Ha pasado casi un mes desde esa fecha y parece que la espera será todavía más larga; aún así, los clubes, además del Comité de Desarrollo Deportivo, que se reúne cada martes y en el que se exponen sus ideas, preguntaron a la Secretaría de Salud por opciones.

Lo ideal sería volver lo antes posible, pero la realidad es que es muy complicado. Muchos sectores han entendido que, en estos momentos, hay cosas más importantes que abrir los estadios.

Juegos a puerta cerrada, con estadios abiertos, pero sólo en partes, jugar en una sola sede o en sedes cercanas, o ir directo a la Liguilla, con los ocho clasificados según como quedó la tabla de competencia hasta la Fecha 10, son ideas que van y vienen dentro del Comité de Desarrollo Deportivo, pero todo dependerá del avance o del control de la pandemia por parte de las autoridades de salud mexicanas.

Así, si todo falla, se señalará como julio o agosto la fecha para que la Liga MX eche a rodar su balón. Ese es el plan.