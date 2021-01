Los Wolves llegan a Tepeji del Río y realizan emotivo video a Raúl Jiménez

Raúl Jiménez puede estar ausente sobre las canchas durante los partidos del Wolverhampton, pero el club mantiene activo al mexicano en las redes sociales.

Los Wolves narraron brevemente el camino que le tomó a su delantero estrella salir de Tepeji de Rió hasta la Premier League.

"Desde niño, siempre tuve una obsesión por el futbol. Vivíamos en una casa con un buen jardín y desde ese entonces me acuerdo que tenía mi uniforme de Jorge Campos. Hasta que un día me di cuenta que lo más importante no era meter goles, aprendí que lo más valioso era jugar en equipo”, narró Raúl, quien sigue sin actividad tras el golpe recibido en la cabeza y que le provocó una fractura de cráneo.

Apodado como el “Lobo de Tepeji”, Jiménez participó en este video promocional del videojuego FIFA 21.

“Toda mi vida fue estar con una pelota”, añadió.

En el video también aparece su pareja y padres, quienes no se pierden ni un partido de los Wolves.

Raúl ha asistido a los partidos del Wolverhampton, pero en un palco, debido a la lesión que lo ha mantenido lejos de las canchas por más de un mes.