“Martino habló con mi agente para jugar por México”, confiesa Funes Mori

Rogelio Funes Mori, confesó en entrevista con el diario La Nación de Argentina, que Gerardo Martino, técnico de la Selección Nacional mexicana, está interesado en él para que juegue por México, y ya hasta llamó a su agente.

En la entrevista titulada “110 preguntas”, llegó el tema de jugar por otro país que no sea Argentina.

¿Hay chances de que juegues en la selección mexicana?

“Ya llevo más de 5 años viviendo aquí, soy residente y puedo hacer la naturalización. Había algo que impedía la chance de jugar por México: el hecho de haber disputado un Sudamericano Sub 20 por Argentina, más allá de un amistoso con la selección mayor de Sabella contra Brasil, pero eso se iba a ajustar. Así que estamos viendo si se puede dar”.

Y vino la respuesta que le da esperanza.

Parece que a Martino le gustan los Funes Mori, porque a Ramiro le dio la titularidad en la selección argentina. ¿A vos ya te llamó?

“El Tata habló con mi representante y le mostró su interés así que yo estaba a la espera de que concretara ese ajuste en las reglas que me impide participar”.

¿A vos te interesa?

“Mi sueño siempre fue el de jugar en la selección de mi país, porque soy argentino, pero tenemos muchos jugadores top y es difícil, aunque también siento que no me han dado la oportunidad como a tantos otros. Siento un gran cariño por la gente de México y la verdad es que me gustaría representarlos en una selección. Vamos a ver, pero sí, me interesa”.

Confesó que ya ha agarrado hábitos mexicanos.

“Con el picante ya me llevo bien, ahora pasa sin problemas, pero al principio era difícil. Ibas al restaurante, estaba la salsita, preguntabas si picaba y te contestaban: ‘Nooo, un poquito nada más’, y después te prendías fuego por dentro, tenías que tomar 20 vasos de agua con hielo para apagarlo (risas). Hoy ya me acostumbré. El tequila también me gusta, y un shot pasa, hasta ahí estamos bien”.