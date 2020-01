Muere piloto tras accidente en el Rally Dakar

El piloto de motos neerlandés Edwin Straver, de 48 años, falleció este viernes a consecuencia del accidente sufrido durante la penúltima etapa del Rally Dakar, disputada el pasado 16 de febrero en Arabia Saudí.Straver llevaba en coma desde la semana pasada tras una caída en una zona de dunas que le produjo la fractura de una vértebra cervical.

No iba a mucha velocidad, 50 km/h, pero cayó mal y precisó diez minutos de reanimación. Los daños cerebrales padecidos por el corredor fueron calificados de severos por los médicos en Riad, y se decidió su traslado a los Países Bajos, donde ha muerto con su familia alrededor.

Cuando Straver se estrelló al tratar de superar las dunas, ocupaba la trigésimo octava posición en la clasificación general del tercer Dakar de su carrera. Corría en la modalidad conocida como Original by Motul, donde el participante va sin equipo, asistencia adicional o bien acompañante alguno.

Otros pilotos dieron de inmediato la voz de alarma y el personal a cargo de un helicóptero medicalizado le prestó los primeros auxilios.

Straver ganó el año pasado en su categoría, y en el momento del accidente ocupaba la cuarta plaza. Poco antes de la caída había dicho que no pensaba “arriesgarme sin más” para defender su título.

Tras la muerte de su colega portugués, Paulo Gonçalves, el neerlandés declaró lo siguiente a la cadena televisiva Omroep Brabant: “Si no lo puedo ver claro, no paso sobre la duna. Todos sabemos que este es un deporte de riesgo, pero intentamos pensar lo menos posible en ello. Trato de ir con el mayor cuidado, aunque incluso entonces algo puede ir mal. Aceptamos estos riesgos, porque si no es mejor quedarse en casa”.

Gonçalves disputaba su decimotercer Dakar y sufrió una parada cardiorrespiratoria por culpa de una caída durante la séptima etapa. Falleció en un hospital de la zona al que fue trasladado de inmediato, también en helicóptero. Dos días antes del accidente tuvo problemas con el motor y lo cambió.

Edwin Straver era mecánico de mantenimiento de profesión y tenía fama de ser amable y tranquilo, entre sus colegas. Su padre, Anton, fue cinco veces campeón nacional de carreras de motos en pista de asfalto, y había viajado a Arabia Saudí junto con la madre para aplaudirle al final de la competición. También lo hizo su pareja, Anja.