Napoli es sancionado por no presentarse a jugar contra la Juventus

La Serie A de Italia le ha adjudicado a la Juventus una victoria de 3-0 sobre el Nápoli, a quien se le ha anulado un punto después de que no cumplió el partido programado hace dos semanas.

Con dos pruebas positivas de Covid-19 antes del juego, la autoridad sanitaria local le ordenó al Napoli que no viajara. La Serie A se negó a suspender el partido y la Juve llegó al estadio antes del saque inicial sin un rival al que enfrentarse.

Un juez deportivo ha otorgado ahora los tres puntos a la Juve campeona, además de sancionar al Napoli con un punto. La liga ha explicado que la Autoridad de Salud de Nápoles (ASL) no ha tenido en cuenta el protocolo de salud acordado entre el Ministerio de Salud y Deportes del país y las autoridades de futbol.

Esto establece que, si los jugadores dan positivo, el resto del equipo aún puede entrenar y jugar de nuevo, siempre que se vuelvan a probar y arrojen resultados negativos. El comunicado agregó que varios partidos se habían jugado esta temporada después de que los equipos tuvieron uno o más jugadores en la prueba.

"El protocolo establece ciertas reglas que no pueden desviarse, que permiten que los partidos de la liga se jueguen incluso en el caso de un resultado positivo, desplegando jugadores que han dado negativo", se mencionó.

El presidente de la Juventus, Andrea Agnelli, dijo: "Las reglas deportivas son ... claras y dicen que si un equipo no se presenta, se enfrentará a sanciones disciplinarias.. Es evidente que el hecho de que un equipo no llegue a un estadio para jugar un partido planificado no da una gran imagen del fútbol italiano".