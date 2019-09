No te merecemos; Jorge Campos se toma fotos con Messi, Ronaldo y Rapinoe

Milán, Italia.- Jorge Campos estuvo presente en la ceremonia de The Best en Milán, Italia, donde aprovechó la oportunidad para tomarse foto con los ganadores Lionel Messi y Megan Rapinoe.

En la cuenta de Twitter de Christian Martinoli, el comentarista de Azteca Deportes subió las fotos, en las que Jorge Campos presume estar con los futbolistas y también con Ronaldo, así como Hugo Sánchez.

The Best and the Rest”, escribió Martinoli sobre Campos.