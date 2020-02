No todas las deportistas participarán en el paro nacional

La fuerte convocatoria de #UnDíaSinMujeres ha provocado una seria reflexión entre las deportistas de nuestro país sobre cómo actuarán el 9 de marzo.

El paro nacional al que llamó el colectivo Brujas del Mar para resaltar la importancia económica y poder dentro de la sociedad que poseen las mujeres, tiene diferentes percepciones entre las atletas.

Al ser año olímpico y acercarse la mayoría de los selectivos nacionales e internacionales, varias de las deportistas se ven imposibilitadas de parar su preparación, como es el caso del conjunto de clavados que entrena Ma Jin.

“Mi equipo [Dolores Hernández, María José Sánchez y Carolina Mendoza] sí entrenaremos. Desde 2003 que llegué a México, he trabajado todos los días”, señaló la china.

Desde el año pasado, una nueva generación de mujeres ha intensificado las protestas a raíz de la violencia y acoso que diario sufren.

“México no tendría futuro sin la fuerza de las mujeres. Es momento de replantearnos como sociedad. No podemos seguir sufriendo la violencia de género contra las mujeres como en niñas. En los últimos meses se ha potencializado este fenómeno de una manera terrible. Me uno a este paro precisamente para eso, para que juntas alcemos la voz y paremos estos hechos violentos”, enfatizó Paola Longoria la mejor jugadora de raquetbol del mundo.

Para la abanderada de los Juegos Centroamericanos de 2018, Alejandra Valencia, el poder femenino se encuentra en todas las actividades que realizan y pueden inspirar.

“Ese día del paro estaré en India, pero si estuviera aquí [México],claro que entrenaría. No es un pretexto para no entrenar, al contrario es para dar lo mejor como mujer”.

Para la campeona panamericana de taekwondo Briseida Acosta, #UnDíaSinMujeres prácticamente se empalma con el certamen en el que buscará el boleto olímpico, pero eso no la ata para repudiar el clima de violencia en México.

“Son lamentables las situaciones que se han estado dando. Todas las personas son importantes y se tiene que trabajar para que haya igualdad. No sé que responder [sobre si dejará de entrenar”.

A menudo las mujeres con discapacidad se enfrentan a una doble discriminación basada en el género y su condición atlética,por lo que Amalia Pérez, multimedallista paralímpica en powerlifting, afirma que se unirá al paro.

“Estoy segura que pararé actividades. Se necesita conscientizar a nuestro país y apoyar a las nuevas generaciones que siguen viviendo tanta violencia”.

Aunque existe una división en cuanto a #UnDíaSinMujeres, las deportistas coincidente en algo: la violencia contra las mujeres debe terminar y existir una paridad de salarios entre deportistas, sin importar el género.