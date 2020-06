Obligarán a Gattuso a que el 'Chucky' juegue, para poder venderlo

Muchos dirán que entre Gennaro Gattuso e Hirving Lozano las relaciones están rotas y puede ser verdad, pero...

Periodistas italianos no se sorprendieron cuando el ‘Chucky’ apareció entre los convocados del Napoli para la final de la Copa de Italia frente a la Juventus.

Y no se sorprendieron porque saben que el presidente del equipo, Aurelio De Laurentiis no quiere perder tanta inversión que hizo por el mexicano, cerca de 50 millones de dólares, así que aunque el técnico ya no lo quiera ni ver, tratará de que aparezca algunos minutos en la cancha para así poder ofrecerlo al mejor postor en el mercado de transferencias que se acerca.

Cederlo a préstamo no le conviene a los azurri, así que tratarán de venderlo a toda costa, y para que algo se venda, se tiene que ver, por eso no será sorpresa que Lozano se deje ver por algunos minutos en algunos partidos...