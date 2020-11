Peleadora de artes marciales le pega paliza a un asaltante

Una peleadora argentina de artes marciales sacó a relucir todo su entrenamiento al darle una verdadera golpiza a un ladrón que quiso robarle su teléfono celular.

En un video difundido en redes sociales se muestra como Brisa, el nombre de la peleadora, le da una tunda al individuo dejándolo con el rostro ensangrentado.

Los hechos sucedieron en Mar del Plata, donde reside Brisa. En el video se muestra como la peleadora toma de la solapa al asaltante para detenerlo y arrebatarle el celular… Cuando comenzó a huir, la gente que estaba alrededor lo detuvo, y Brisa, que apenas mide 1.50 metros, lo alcanzó para propinarle varios golpes.

En una entrevista, la sudamericana dijo que en ningún momento tuvo temor de enfrentar al asaltante. “Ojalá que este pibe no robe nunca más. Yo tengo la suerte de que me sé defender porque estudié MMA, pero no quiero que le pase a nadie más. Estoy orgullosa de cómo actué y no me arrepiento de haberlo hecho”.