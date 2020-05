Pitcher de Grandes Ligas se niega a jugar si recortan su salario

El pitcher estelar de la rotación de los Rays de Tampa Bay, Blake Snell, advirtió que no lanzará esta temporada porque “simplemente no vale la pena” hacerlo con un salario reducido y especialmente por el riesgo de contagiarse del nuevo coronavirus.

"Ustedes tienen que entender, que yo no vaya; que yo tome un recorte salarial no está sucediendo, porque el riesgo está por las nubes", dijo Snell mientras respondía preguntas en una red social. "Es una temporada más corta, menos paga.

"No, tengo que obtener mi dinero. No voy a jugar a menos que obtenga el mío, ¿de acuerdo? Y así es para mí. Como, lo siento, ustedes piensan de manera diferente, pero el riesgo es mucho más alto y la cantidad de dinero que gano es mucho más baja. ¿Por qué pensaría en hacer eso? "



La división de ingresos de 50-50 está incluida en un plan aprobado el lunes por los propietarios , según revelaron reportes de prensa estadounidense. Se espera que la MLBPA rechace ese elemento de la propuesta y contradiga que un acuerdo de marzo entre las partes garantizó a los jugadores una parte prorrateada de sus salarios.

Snell, tiene previsto ganar siete millones de dólares en 2020, dijo que "amaba el beisbol hasta la muerte", pero no está dispuesto a aceptar múltiples reducciones de su salario. "Hermano, estoy arriesgando mi vida", dijo Snell. "¿Qué quieres decir con que no debería ser una cosa? Debería ser 100% una cosa. Si voy a jugar, debería recibir el dinero que firmé para que me paguen. No debería recibir la mitad de lo que yo ' me pagan porque la temporada se redujo a la mitad, además de un recorte del 33% de la mitad que ya está allí, por lo que realmente estoy obteniendo, como, un 25%”.

El ganador del Premio Cy Young de la Liga Americana también señaló ya en un mensaje a un periódico local (Tampa Bay Times), que estaría dispuesto a saltarse la temporada 2020 y dijo que la propuesta de los propietarios de una división de ingresos es "es súper frustrante porque tenemos mucho más riesgo".