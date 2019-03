Presentan a La Volpe como nuevo DT del Toluca

Ricardo La Volpe ha vuelto al diablo. Han pasado 16 años desde que dejó a los Diablos Rojos del Toluca para ir a la Selección Nacional Mexicana...

Hoy es diferente. La Volpe entra como bombero de unos rojos en crisis, llenos de grandes jugadores pero que no pueden plasmar el nombre en el campo. Ricardo y su bigote regresaron con Rafa García, su yerno y Martín Salcedo como auxiliares y Hernán Puerta como preparador físico.

Y la cátedra comenzó. Después de que se anunció que su contrato de inicio es por un año y meses, hasta junio de 2020, Francisco Suinaga, presidente del club, dejó que La Volpe se explayara, venía de buenas el argentino.

"A qué técnico no le gustaría venir desde mayo, desde el inicio, tienes tiempo, hablas con la directiva y te contratan jugadores... No tocó, pero la profesión es así, todos estamos esperando que el colega fracase, no es que lo queramos pero es así. Hoy hay, qué quieres, diez pájaros sueltos, había once (señalándose a él) esperando la oportunidad, y se me dio".

No promete pero sí buscará, porque las bondades del torneo mexicano así lo ponen, "podemos ir en busca de un título, claro... Primero hay que clasificar, aquí en México si te enrachas puedes meterte a la Liguilla. Y claro que el dueño (Valentín Díez) quiere ganar, por eso hizo un gasto. Vamos a ver qué tenemos, qué hay e ir para adelante. Cómo vamos a jugar, no lo sé, primero hay que conocer a fondo lo que hay en el equipo, pero aquí de acabó eso de ganar con la playera y el apellido".

La lucha en el torneo mexicano ha crecido, " cuando yo llegué eran dos o tres equipos, hoy...Tigres es Tigres, Monterrey es Monterrey... Y no ha de ser fácil ser campeón, Cruz Azul lo intenta. Toluca es de los grandes y está obligado a buscar".