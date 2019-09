'Qué poca ma...', responde Jesús Corona a Paúl Delgadillo

CDMX.- Cuestionado sobre las declaraciones de Paul Delgadillo, quien aceptó haber cometido un error en aquella final del Clausura 2013 entre Cruz Azul y América, el portero Jesús Corona señaló que “qué poca ma...”.

Llegando al Aeropuerto de la Ciudad de México, Corona fue interceptado por diversos reporteros, quienes le preguntaron sobre las declaraciones del ex árbitro.

Qué poca ma... de esta persona, la verdad fue algo que nos perjudicó y que lo saque ahora, pues no sé con qué sentido lo hace y es algo que en su momento yo se lo dije”, declaró Corona.

El portero de Cruz Azul señaló que en un partido en el que Delgadillo estuvo de cuarto oficial, le recordó la jugada, pero el árbitro lo mandó expulsar.

Nos dolió bastante, que es consciente de lo que hizo, se me hace raro de que lo haya dicho en ese momento. No sé si no le hayan cumplido un trato, es algo que ya pasó”, declaró.