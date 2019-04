Raúl Jiménez, enlistado entre los mejores de la Premier League

La revista Four Four Two enlistó a los 50 mejores jugadores en la Premier League según su estudio,colocando al mexicano Raúl Jiménez, del Wolverhampton, en el sitio 21.

"En este momento, los partidos de Liverpool y Manchester City son eventos obligatorios donde el error más pequeño podría costarle a ambos lados todo. Como resultado de sus excelentes temporadas, muchos de sus jugadores figuran en los escalones más altos de esta lista, pero ha habido mucho más que esas dos partes para celebrar este término".

De Jiménez se escribe:

"No es de extrañar que Wolverhampton haya ejercido la cláusula para comprar a Raúl Jiménez de forma definitiva por 30 millones de libras (38.9 millones de dólares). Lo convierten en un ‘robo’ (al Befinca)”.

Se agrega: “El delantero de 27 años logró seis escasos goles para el Benfica en la Primeira Liga la temporada pasada, pero ya ha duplicado esa cantidad para los Wolves que persiguen Europa esta temporada, agregando otras siete asistencias".

El Top 10

1. Virgil Van Dijk del Liverpool.

2. Bernardo Silva del Manchester City.

3. Raheem Sterlign del Manchester City.

4. Eden Hazard del Chelsea.

5. Sadio Mané de Liverpool.

6. Sergio Agüero del Manchester City.

7. Mohamed Salah de Liverpool.

8. Harry Kane del Tottenham.

9. Aymerich Laporte del Manchester City.

10. Andrew Robertson de Liverpool.