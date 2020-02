Roban en el Abierto Mexicano de Tenis

Lamentablemente, los amantes de lo ajeno de nueva cuenta vuelven a ser protagonistas mientras se lleva a cabo un evento de corte internacional, como lo es el s que se celebra en Acapulco.

Resulta que el pasado lunes, en la sala de prensa del estadio MexTenis, donde se desarrolla el prestigiado torneo, desapareció una mochila que contenía una computadora.

Las cámaras de vigilancia pudieron grabar el hecho, no así a quien la sustrajo, pero no contaban con el detalle de que la laptop ha sido rastreada y se encuentra en la Ciudad de México, así que los ladrones no pueden cantar victoria.

De nueva cuenta, qué oso.