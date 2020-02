¿Sabías que a Michael Jordan no le gustaba Nike?

Por muchos años el basquetbolista más grande de la historia y la marca deportiva se han convertido en el aro y la pelota pues ambos no se entienden sin el otro.

Pero al principio de su carrera, antes de que Jordan despegara a la fama mundial, al basquetbolista no le gustaba el calzado de Nike por lo que la idea de firmar con esta empresa le causaba conflicto.

En el último episodio de la serie de Kevin Durant "The Boardroom", su exagente David Falk explicó que a Jordan no le gustaba Nike.

“No quería ir. No sabía nada de [Nike]. No le gustaban los zapatos. No quería ir. El zapato no era tan bueno en ese momento y Converse era la marca dominante... Adidas tenía a todos los demás que importaban”, dijo Falk

35 años más tarde, Jordan y Nike valen miles de millones de dólares juntos y la compañía está lanzando de nueva cuenta los dos primeros zapatos de Jordan juntos- el Air Ship y el primer Air Jordan 1.