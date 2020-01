Sambueza, opción para reemplazar a Guido Rodríguez

Dicen las malas lenguas, y las buenas también, que en caso de que Guido Rodríguez deje al América para irse a Europa, el plan de emergencia que se tiene preparado es traer de regreso a ¡Rubens Sambueza!

Sí, el veterano argentino naturalizado mexicano, sería el punto de equilibrio que buscaría Miguel Herrera para manejar el mediocampo.

Sambu ya no tiene la dinámica de antes, pero sí la sapiencia y la inteligencia para ser el ombligo de las Águilas.

En los últimos años, el iracundo futbolista no se sintió del todo cómodo en León y en Pachuca, así que un regreso a Coapa no estaría descartado y el Piojo no lo vería con malos ojos.