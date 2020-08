Se filtró el supuesto documento que Messi le envió al Barcelona

Lionel Messi se quiere ir del Barcelona tras casi dos décadas con uno de los gigantes del fútbol español.

El club confirmó el martes a The Associated Press que el astro argentino envió un fax en el que expresó su deseo de marcharse.

Después de unas horas de que salió la noticia, ESPN publicó la supuesta imagen del supuesto documento que Messi envió al club.

“Solicito que se proceda a resolver el contrato de prestación laboral que ocupo actualmente en su distinguido club, amparándose en la cláusula numero 24 que se me permite disponer de esta facultad.

Agradezco todas las oportunidades de crecimiento personal y profesional que se me brindaron durante el tiempo laborado. Aprendizajes que me permitieron consolidar mi perfil técnico y humano; por motivos personales me (fragmento tapado) esta difícil decisión que espero sea tomada de la mejor manera por la dirección de este club”, se puede leer en el documento.

La solicitud de Messi, de 33 años, se produce 11 días después de la bochornosa derrota 8-2 que el Barcelona sufrió ante el Bayern Múnich en los cuartos de final de la Liga de Campeones, una de las mayores debacles en el historial del crack y del club.