Seleccionada de nado denuncia acoso de su entrenadora

La seleccionada nacional de nado sincronizado, Teresa Alonso, señaló a su entrenadora, Adriana Loftus, de violentarla psicológicamente y a la Federación Mexicana de Natación (FMN), que preside Kiril Todorov, de estar enterada del caso y de no tomar alguna medida para detener este acoso.

“Decidí hacer ese vídeo por toda la violencia verbal y psicológica, que todo esto ha causado daño en mi por el resto de mi vida”, se ve en un vídeo publicado en su perfil de redes sociales. “Todo lo mencionado es por parte de la persona que debería de estar ayudando a este equipo, que debería de estar entrenándonos”.

La entrenadora, quien está a cargo de la selección mexicana de nado sincronizado, es Adriana Loftus, que es una ganadora del Premio Nacional de Deportes en su edición del 2017.

“Literalmente, enfrente de todo el equipo, me han humillado. Me dijeron que estaba gorda, chaparra, que tengo pierna corta. Eso en una vida normal, como en cualquier persona, cualquier mujer, ha causado que a veces piense en yo provocarme el vómito. He dejado de comer”, acusa en el vídeo, que fue difundido, también, en su cuenta de Facebook.

Alonso forma parte de la selección mexicana de nado sincronizado, que se colgó la medalla de plata en los pasados Juegos Panamericanos de Lima y que aspira a buscar el pase a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“De sólo pensar en un pan, un dulce… Todo este tiempo se vuelven a repetir las palabras que ya me han dicho: que estoy gorda, chaparra… Son cosas que ya cambiaron mi vida. Todo esto lo ha sabido la Federación Mexicana de Natación, el mismo presidente de la Federación, Kiril Todorov, y no ha puesto un alto a todo el acoso que hay en esta disciplina”, agregó.

Alonso tiene 12 años como seleccionada nacional en diferentes categorías. Sostiene que su denuncia se debe a que “no quiero que ninguna niña más, ninguna atleta más, se sienta como hoy yo me siento. Ni quiero que sufra lo que sufrí”,

Hasta el momento ni Loftus ni Todorov han dado una postura acerca de las declaraciones de la nadadora.