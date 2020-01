‘Soy víctima, no se ve ningún beso’, responde ‘infiel’ captado por ‘Kiss Cam’

Ecuador.- En el partido de Barcelona SC en el futbol de Ecuador, la ‘Kiss Cam’ captó el momento en el que un hombre estaba abrazando a una joven y posteriormente la hizo hacia un lado, comenzando con las sospechas de infidelidad, pero ahora, el hombre se defendió.

Mediante su cuenta de Facebook, el hombre, identificado como Deyvi Andrade Urgiles, señaló que él es víctima, porque no besó a sus acompañante.

En mi defensa, aclaro que no hubo beso. Soy víctima. No sé porque se dice que nos besamos apasionadamente cuando no hubo siquiera un rose”, escribió.