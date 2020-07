Todo lo que debes saber sobre el regreso de la NBA

Seamos sinceros, si no es por trabajo o alguna eventualidad, salir de casa no vale la pena en días donde la pandemia del coronavirus se mantienen activa por lo que al menos para hoy, no hay una mejor cosa que hacer que encender la televisión —si acaso se ha apagado— y disfrutar del reinicio de la temporada de la NBA.

Con las Grandes Ligas apretando sus botones de emergencia ante el brote de coronavirus de los Marlins, la NFL recibiendo a diario notificaciones que declinan su participación este año por miedo al Covid, la liga de baloncesto presumirá a nivel mundial la tierra de fantasía que creo para celebrar 88 partidos mas la postemporada.

El bautizo de la burbuja lo hará los Pelicans de Nueva Orleans enfrentando al Jazz de Utah a las 17:30 horas. Se espera que durante el himno nacional de Estados Unidos, algunos basquetbolistas se arrodillen en solidaridad con los movimientos sociales en contra de la brutalidad policial contra la personas afroamericanas.

La NBA mantiene una regla que exige a todos sus empleados estar de pie. El comisionado Adam Silver dio a conocer que cada caso será analizado antes de castigar si eso llega a pasar. El juego en el pabellón HP House del complejo de Disney World será televisado por ESPN.

En horario estelar (20:00 horas), la NBA preparó una batalla de pesos pesados cuando se enfrenten dos candidatos al título y a la supremacía de una ciudad.

Los Lakers con LeBron James en un adelanto de rivalidad de Playoffs se enfrentan con los Clippers, equipo vecino al que antes no prestaban atención y ahora son su principal amenaza en el Oeste. El partido se televisará por TUDN.

LeBron James sigue siendo la presencia más cautivadora de la liga. A los 35 años, James hizo que los Lakers se elevaran después de campañas intrascendentes.

Los Clippers tienen sus propias ambiciones de gran tamaño: ganar su primer campeonato. Kawhi Leonard después de ser partícipe del primer título de los Raptors, se quiere hacer cargo también de conseguir sonrisas en Los Ángeles.

Veintidós equipos están participando en el reinicio de la liga,y cada uno jugará ocho partidos para sembrar a mis ocho primeros de cada conferencia y tener los Playoffs que están programados para comenzar el 17 de agosto.

Hasta ahora, el campus altamente restrictivo de la NBA permanece seguro. El miércoles, la liga informó que ninguno de los 344 jugadores de la burbuja había dado positivo por el coronavirus desde que los resultados fueron anunciados por última vez el 20 de julio.

Para alojarse en ESPN Complex, la NBA desembolsó 100 millones de dólares entre renta de instalaciones como pago de hospedaje y servicios de alimentación para todos las personas sumergidas en la burbuja.

Quédate en casa y disfruta de la reanudación de la NBA, la liga que está poniendo el ejemplo en este continente para echar en marcha la maquinaria sin comprometer a sus jugadores a los riesgos que existen en medio de la pandemia más feroz de los últimos 100 años.