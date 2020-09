Tunden a Cuauhtémoc Blanco por sus problemas con las matemáticas

Cuauhtémoc Blanco volvió a mover las redes sociales, pero no por nada futbolístico. Ni siquiera por algo político. Simplemente al gobernador de Morelos, exjugador del América, y ex mundialista mexicano, tres Copas del Mundo, no se le dan las matemáticas.

En una entrevista donde habló acerca de los avances en la lucha contra la delincuencia en su estado, no le salieron las cuentas. Además de algunas cuestiones en la forma de expresarse.

"Nadien, en administraciones pasadas ha detenido a siete personas peligros, siete ¿eh? Siete de diez... Nos faltan cuatro". Siete y cuatro suman once.

Blanco refrendó: "De diez objetivos hemos agarrado siete, nos faltan cuatro objetivos". Y para que no quede duda: "Lo voy a decir así, había diez, diez narcos, hemos agarrado a diez, nos faltan cuatro". Así las cosas.