VIDEO. ¡Tremendo! JLo y Shakira hacen vibrar el Super Bowl LIV

Estados Unidos.- Música, color y mucho movimiento es lo que registró el espectáculo de medio tiempo durante elSuper Bowl LIV en Miami, el cual tuvo como principales protagonistas a la colombiana Shakira y a la puertorriqueña Jennifer López quienes demostraron que el sabor latino tiene un gran peso en la Unión Americana.

Éxitos como Hips don't Lie, Whenever, Wherever y varias más por la colombiana y On the Floor, Jenny from the Blook, entre algunas otras, además de una sorpresiva presentación de J Balvin y Bad Bunny, lograron acaparar la atención de todos sus fans que no dudaron en cantar cada uno de los temas.

Así se vivió el mega espectáculo del medio tiempo.