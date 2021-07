VIDEO. ¡Tremendo berrinche! El tenista Djokovic se desespera y avienta su raqueta

Cuando Novak Djokovic se refirió a la situación de la gimnasta estadounidense Simone Biles, el serbio señaló que “La presión es un privilegio. Si aspiras a estar en la cima de tu deporte, lo mejor a aprender a manejarla y afrontarla”.

Esas palabras del tenista quedaron en la mente de muchos y este sábado fueron recordadas tras la desesperación que se le notó durante el juego ante Pablo Carreño por el bronce (que ganó el español), en los Juegos Olímpicos.

Djokovic se mostró molesto al no tener el resultado que el esperaba en la pelea por dicha presea de Tokio 2020 y decidió estrellar su raqueta con una de las esquinas de la red que divide la cancha.

Las imágenes fueron contundentes y dejaron ver la destrozada raqueta tras el momento en que fue aventada por el serbio.

. Thought he may have learnt from hitting a line judge. First throwing his racket and now this. #Djokovic is such a massive twat pic.twitter.com/1BTaQ2khAs

— steve w (@swoolly7) July 31, 2021