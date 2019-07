Vibrante empate entre Veracruz y Tuzos

Los adeudos del Veracruz quedaron liquidados y los Tiburones Rojos se presentaron en el Apertura 2019, durante un movido empate a tres goles con el Pachuca. Los escualos lucieron motivados y le compitieron a los Tuzos, que todavía no ganan en el torneo.

Al medio día, los adeudos quedaron liquidadas, por lo que los Tiburones Rojos tuvieron libertad de competir en el certamen. Los jugadores, exjugadores y cuerpos técnicos recibieron el dinero que el club les tenía pendiente, sin conocer su procedencia, ya que la Federación Mexicana de Futbol [FMF] se habría encargado de distribuir los pagos.

“A todos nos pagaron. Nos notificaron, consulté mi estado de cuenta y en efecto. No sabemos de dónde viene el dinero, pero ya quedó”, explicó un futbolista escualo a EL UNIVERSAL Deportes. El Veracruz pagó 120 millones de pesos para no perder la categoría de Primera División. Si los escualos no hubieran liquidado los casi 20 mdp en adeudos, habrían quedado fuera del Apertura 2019.

El dinero sirvió de motivación para los Tiburones Rojos, que demostraron una cara muy distinta, en comparación con los resultados del Clausura 2019.

Enrique Meza recuperó algo de alma, mientras que Martín Palermo no convence en este inicio de torneo. Los Tuzos tomaron ventaja al minuto 8 (gol de Franco Jara) pero el Veracruz le dio la vuelta (Iván Santillán y Kazim Richards) Víctor Guzmán (51’) igualó y Jonathan Copete recuperó la ventaja.

Diego Chávez rescató la igualdad y los Tiburones sacaron su primer punto del torneo.