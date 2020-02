En 2030 las parejas ya NO desearán tener encuentros sexuales

David Spiegelhalter, experto en estadísticas de la Universidad de Cambridge, es uno de los investigadores que hoy va a decirte porqué puedes despedirte del sexo en los próximos años. El científico se dispuso a observar las tesis que aseguran la frecuencia en la actividad sexual ha disminuido notablemente en las últimas décadas.

Según Natsal, National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles, del Reino Unido, en 1990 las parejas de entre 16 y 64 años tenían relaciones sexuales cinco veces al mes, en promedio, en 2000, los índices disminuyeron hasta cuatro veces y en el 2010, sólo se tenía sexo en tres ocasiones, es decir, la frecuencia en 20 años ha bajado en un 40%. La investigación de David afirma que en 2030 las parejas no van a tener NINGÚN encuentro sexual, si esto sigue en descenso. ¡WTF!

¿Por qué ya no tenemos sexo?

Prepárate para sorprenderte. Mientras hacía esta investigación, el profesor de Cambridge notó que había una línea ascendente en la sexualidad de los ingleses en 1973, un pico que el experto achaca a la crisis del petróleo en el país. ¿Por qué? En ese tiempo, el gobierno de Edward Heath declaró que habría un corte a la electricidad tres días a la semana con el objetivo de ahorrar combustibles. Entonces toma importancia el dicho de que antes las parejas tenían más hijos porque no tenían televisión.

Pero Inglaterra no es el único país que te está quitando las ganas de vivir. Suecia, la libre y soñada Suecia también tiene en sus ciudadanos una especie de abstemios sexuales. Según lo cita el reportaje de El País, en 2013, el tabloide Aftonbladet publicó una encuesta entre tres mil personas que señalaba, el sexo es obsoleto. De hecho, el ministro de Salud Pública del país, Gabriel Wikstrom, encargó un estudio para comprobar si la población tiene menos sexo, los resultados estarán listos en 2019 (aún no se publican). Pero se cree que el estrés y la salud son determinantes para que la gente decida no tener coito.

Los millennials y la sexualidad

Seguro has escuchado de esta generación, la generación del Facebook y Pokemón GO, es la que menos sexo tiene. Un estudio de la Universidad de San Diego, Estados Unidos, publicado en Archives of Sexual Behavior, así lo confirma.

En la investigación se entrevistó a 26 mil 707 personas de diferentes edades. Los resultados de la General Social Survey señalan que 15% de los jóvenes de entre 20 y 24 años nacidos en la década de los 90, no habían tenido ninguna pareja sexual desde los 18, mientras que los de la generación X, es decir, los nacidos entre los 60 y 70, presentaban la misma respuesta a esa edad, en sólo un porcentaje de 6%. A los 18 años, los de la generación X tenían más parejas sexuales que los millennials.

¿Por qué los millennials no tienen sexo?

La psicóloga Jean M. Twenge, escritora del libro Generation M, y principal investigadora del último estudio citado, señala que los millennials no tienen sexo porque dos rasgos característicos: el individualismo y el culto al "yo", todo provocado por la tecnología y ¡ojo! el ocio. Están conectados todo el tiempo, pero nunca establecer relaciones que salgan de un recuadro; además, retrasan la emancipación de sus padres. Y algo muy particular, tienen miedo a las consecuencias negativas del sexo, las enfermedades de transmisión sexual, un embarazo no deseado y sí, el miedo a la intimidad.

El adiós al deseo sexual

Otro punto importante es el cansancio, el filósofo alemán de origen coreano Byung-Chul Han señala que esta generación es la del cansancio, con trabajos mal pagados, jornadas mal pagadas y un sexo al que pareciera, hay que buscar agendarlo con cita.