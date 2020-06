'Vuelve al país asiático donde perteneces', nuevo video de racismo en EU

“Vuelve al país asiático donde perteneces” es la frase que exhibió el video de un nuevo caso de racismo ocurrido en un parque de Torrance, California.

La usuaria @mynamegangg, quien publicó el clip en su cuenta de Twitter, dijo que una de sus compañeras de trabajo fue víctima de racismo en un espacio público.

El altercado comenzó cuando una joven de rasgos asiáticos dijo “Oh, Jesús” mientras se ejercitaba en las escaleras del parque y una señora se topó con ella.

“No vuelvas a decirme 'Oh Jesús' cuando quiera usar las escaleras, pequeña pe**a. La próxima vez que me hables así, mi familia te pateará el trasero. Te van a j*der”, gritó la mujer. A lo que la joven contestó: “Hay otras escaleras”.

Fue entonces cuando la mujer atacó: “No son sólo para ti. Vete a la mier**da de este mundo, de este estado. Vuelve al país asiático donde perteneces. Este no es tu lugar. Este no es tu hogar. No te queremos aquí”.

My coworker/friend encountered an evil racist at the park during her workout in Torrance today pic.twitter.com/z0fXtUNpmI — Sweet T (@mynamegangg) June 10, 2020

La joven continuó grabando el ataque racista con su celular y la llamó racista. Poco a poco, la señora se alejó diciendo que se fuera a un gimnasio y que era una idi**a por usar un atuendo negro en el calor de California.

El video sale a la luz en medio de las protestas por justicia racial que se registran en múltiples entidades de Estados Unidos, incluyendo California, uno de los estados con más diversidad racial en todo el país.

Algunos usuarios de Twitter pidieron a @mynamegangg que explicara si las mujeres se habían peleado minutos antes por otra razón. Ella contestó que no hay historia detrás. Otros usuarios apuntaron que nada justifica un ataque racista, aún si antes había más problemas.

Más tarde se reveló un video anterior que muestra cómo la señora sube las escaleras y al bajar empuja a la joven. Es entonces cuando ella dice "Oh, Jesús".

HOW IT ALL STARTED pic.twitter.com/rRQUVE2UbQ — Myles Clark (@myullz) June 11, 2020

Tres cuartas partes de los negros y asiáticos (76%), así como el 58% de los hispanos, dicen que han experimentado discriminación o han sido tratados injustamente en Estados Unidos.

La mayoría de los blancos (67%) dice que nunca ha experimentado esto, de acuerdo con datos de Pew Research Center.

La muerte del afroamericano George Floyd a manos de un expolicía blanco ha congregado en las calles a miles de estadounidenses que protestan, una vez más, contra el racismo y la brutalidad policiaca en el país.