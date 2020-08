A punta de pistola asaltan a niños que vendían limonada

Estados Unidos.- Dos niños que vendían limonada afuera de su casa fueron asaltados por hombres armados.

Los hechos se registraron en el condado de Peoria, en Illinois, Estados Unidos, cuando dos hombres se acercaron a un puesto de limonada de dos pequeños niños.

Funcionarios del Departamento de Policía de Peoria detallaron que uno de los hombres estaba armado con una pistola, así mismo, mencionaron que los delincuentes les robaron dinero a los niños y huyeron de inmediato.

Nathan Peterson, padre de una de las víctimas, describió el incidente en una publicación de Facebook.

Enseñaron un arma, pero no sabemos si era real o no. No estoy seguro de qué pensar. Aunque estoy disgustado y alarmado, los oficiales de policía y la comunidad me consolaron y me animaron. Los oficiales trabajaron duro para tranquilizarnos y hacer su trabajo. La mayoría de ellos compraron limonadas que pagaron con creces el dinero robado”, escribió Peterson.