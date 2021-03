A sus 86 años, abuelito gamer termina 300 videojuegos

China.- En el mundo existen personas bastante mayores de edad que disfrutan de este pasatiempo que son los videojuegos. Un ejemplo de que para la edad no hay límites, está Yang Blinglin, un ingeniero retirado que se dedicó a terminar 300 videojuegos en sus ratos libres, en Sichuan.

Su nieto fue el culpable de que este abuelito se apasionará por las consolas desde que cumplió los 60 años.

El anciano chino trabajo como ingeniero por años, pero siempre tuvó interés por la tecnología, hasta que su primer contacto con las consolas fue gracias a su nieto con quien jugaba videojuegos de lógica. Desde eso momento Yang se apasiomó por los mundos virtuales y se animó a probar varios juegos de supervivencia en su PlayStation 4.

Han pasado más de 20 años y hasta ahora ha conseguido terminar más de un centenar de videojuejos por si solo, el señor de 86 años no ha ocupado guías de estrategia.

Más que una colección, son un tesoro para él, así que guarda todas las cajas cuidadosamente para que no se llenen de polvo. En su repertorio podemos encontrar: Cyberpunk 2077, Ghost of Tsushima, Red Dead Redemption 2, Call of Duty: WWII, The Last of Us Parte 2, Resident Evil 7, Uncharted 4, Metal Gear Solid V, World War Z, Sniper Elite 4, God of War, Just Cause 4 y Battlefield V.

Diario le dedica tres horas a su consola por las tardes. Su juegos favoritos son los de terror y cuando termina una misión, toma notas a mano para recordar sus estrategias. Además escribe extensas reseñas cada que finaliza un videojuego. No soy un jugador profesional, solo soy un aficionado y sigo haciendo lo que me gusta. He seguido esta rutina diaria por más de 20 años, excepto cuando estoy viajando o cuando me siento enfermo”, declaró.

Yang no solo tiene este hobby, cuando no se encuentra frenta a la pantaña, el señor descansa descansa en su hogar, , pasea con su esposa y practica ping-pong.

Jugar ping-pong también requiere un espíritu competitivo, ¿cierto?”, comentó Yang Blinglin.

La competitividad y el talento de Yang para los juegos no pasaron desapercibidos en redes sociales. Desde 2018, su nieta comenzó a grabarlo mientras jugaba videojuegos y compartió los videos en la app Douyin, mejor conocida como TikTok en el resto del mundo. Rápidamente, consiguió más de 200 mil seguidores en esta plataforma.