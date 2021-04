AUDIO. Maestra es golpeada e insultada durante clase virtual

Estado de México.- El miércoles por la noche, una maestra de inglés de la Preparatoria 5, Plantel "Dr. Angel María Garibay", perteneciente Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) fue violentada por su esposo, a lo que sus alumnos quienes fueron testigos pidieron ayuda.

La docente identificada como Jaqueline impartía su clase de manera virtual, cuando uno de sus alumnos responde unos ejercicios, se escucha en el video que un hombre interrumpe para insultar y golpear a la mujer quien pide a gritos le permita "cortar la clase".

Mi computadora no me la agarras... ¡Hija de tu pu.. madre, me chingaste el pu.. ratón!”, le grita el hombre.