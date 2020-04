Abandonan a niña en una banca en parque de Puebla; la madre fue detenida

De acuerdo con el medio 24 horas Puebla, la tarde de este lunes una mujer llegó con su bebé al parque Paseo Bravo y pese a que había más gente, amarró a la niña de aproximadamente un año y medio a una banca y junto a ella dejó una cartulina.

Si no me dejaron tener a mis 2 bebés juntos, entonces no la quiero”, decía el mensaje escrito en la cartulina.