Abogado se presenta en audiencia con un filtro de gato y se hace viral

EstadosUnidos.- Debido a que uno de los particimantes de un proceso judicial en Texas tenía un filtro de gato, la reunión se retrasó.

El abogado Rod Ponton se presentó ante el distrito 394 de Texas con el filtro. El juez Roy Ferguson le dijo: "Creo que tiene un filtro activado en la configuración de video y es posible que desee apagarlo".

"¿Puede oírme, juez?", preguntó el abogado. "Te puedo escuchar. Creo que es un filtro ... ", respondió el juez.



"Lo es y no sé cómo quitarlo", dijo Ponton. “Tengo a mi asistente aquí y está tratando de quitarlo, pero eh… estoy preparado para seguir adelante. Estoy aquí en vivo. No soy un gato".

Vice News mencionó que el abogado declaró que su asistente "tenía ese filtro encendido. Me lo quité y lo reemplacé con mi cara. Se trataba de un caso que involucraba a un hombre que intentaba salir de Estados Unidos con contrabando y efectivo... Todo fue un error. Me lo quitaron y tuvimos la audiencia con normalidad".

NBC indicó que Ponton se vio obligado a usar la computadora de su secretaria porque la oficina estaba en medio de una mudanza. "Si pudiera hacer reír a todos a mis expensas, estaría feliz de hacerlo", dijo el defensor horas después de la audiencia. "Es un ejemplo de lo que puede suceder en nuestro mundo conectado a las computadoras".

En Twitter, el juez Ferguson publicó después del incidente un consejo importante sobre las reuniones por Zoom: "Si un niño usó su computadora, antes de unirse a una audiencia virtual, verifique las opciones de video para asegurarse de que los filtros estén desactivados".

"Estos momentos divertidos son resultado de la dedicación de la profesión legal para asegurar que el sistema de justicia continúe funcionando en estos tiempos difíciles”, tuiteó Ferguson. “Todos los involucrados lo manejaron con dignidad, y el abogado mostró una gracia increíble. ¡Hubo un verdadero profesionalismo!".

