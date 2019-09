Aborto legal en Oaxaca, ¿sí o no?

La diputada local Hilda Pérez Luis (Morena) asevera que la aprobación en Oaxaca de la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación permitirá reformar las deudas históricas de las legislaturas y gobiernos anteriores con las mujeres.

La propuesta, dice, es no criminalizar a quienes decidan interrumpir su embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Después de este periodo sí se aplicarán sanciones que incluyen prisión y trabajo comunitario.

De aprobarse, Oaxaca sería la segunda entidad del país en permitir legalmente la interrupción del embarazo en el primer trimestre. En la Ciudad de México se aprobó en 2007. La propuesta es reformar los artículos 312, 313, 315 y 316 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca y modificar diversos requisitos para poder practicar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

En Oaxaca, aunque el aborto es legal en casos de violación, malformación del feto y riesgo médico para la madre, amparado en la NOM-046, no se garantiza ese derecho.

Las oaxaqueñas que buscan interrumpir sus embarazos, incluso a través de la ILE, tienen que acudir a la Ciudad de México.

Pérez Luis platica que desde hace dos años ha participado en acciones para “subir” al pleno la propuesta de reforma de ley; sin embargo, al no pertenecer a la mayoría la oposición frenó el proyecto. Actualmente, comenta, el panorama es distinto, pues de 42 diputados 26 son morenistas.

Detalla que en enero se presentó la reforma penal, luego la constitucional y la de salud: El proyecto se construyó con organismos de la sociedad civil y se presentó en coordinación con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Católicas por el Derecho a Decidir y Mexfam, grupos que participaron en foros de información para legisladores.

Sin embargo, añade, otros legisladores convocaron a foros provida, en los que incluso hubo rezos encabezados por un sacerdote de San Martín Mexicapam. A las protestas se suma la desinformación por parte de grupos religiosos, la sociedad civil e incluso legisladores, los cuales han difundido datos erróneos sobre la interrupción del embarazo.

“Ha habido mucha presión por parte de la Iglesia para que los legisladores no voten, a través del correo recibimos demasiados mensajes”, asegura la morenista.

Acceso a la ILE

Las modificaciones propuestas que podrían aprobarse en la sesión ordinaria de este miércoles incluyen precisiones que garantizarían el acceso de las mujeres a la ILE.

El delito de aborto no será sancionado cuando el embarazo sea resultado de una violación, aun si no existiera denuncia por ese hecho y se elimina la temporalidad de tres meses para practicarlo. Tampoco acreditará sanción cuando sea resultado de una inseminación artificial no consentida.

Las mujeres cuya vida corra peligro, cuando el producto presente alteraciones médicas o congénitas podrán interrumpir su embarazo legalmente, requiriendo sólo la opinión de un especialista.

De aprobarse el proyecto, el sector Salud estaría obligado a garantizar el acceso a la interrupción de la gestación. El sector Salud, añadió la entrevistada, asegura que está preparado para la aprobación de la ley. A través del Congreso las comisiones de Salud, Derechos Humanos y Género deberán estar pendientes para hacer valer la garantía.

Recientemente la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió un documento en el que aclara que es un derecho humano de las mujeres el poder decidir sobre su cuerpo. Este martes un grupo de senadoras conminó a la Legislatura local a aprobar el proyecto.

Para que se aprueben las modificaciones al Código Penal de la entidad son necesarios 22 votos de igual número de legisladores, mientras que para cambiar la Constitución estatal se requieren 28 votos a favor.

"Tenemos que ser congruentes y erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres. Sabemos que hay compañeros que han sido reticentes e intentaron retirar su firma del dictamen, pero la ley no lo permite", dice la morenista y agrega que espera que los aliados de Morena, como el Partido del Trabajo (PT), y Mujeres Independientes, ambas corrientes de izquierda, voten a favor.

"Yo hice un llamado al gobernador (Alejandro Murat) le dije que es un tema que no puede esperar; las mujeres se están muriendo, no tenemos educación sexual en las políticas públicas, el sector salud no puede proporcionar anticonceptivos a las mujeres, ni garantizar el tema de salud pública en interrupción legal del embarazo, por no contar con marco jurídico", acotó.

Aunque el panorama es alentador, la legisladora morenista llama a su fracción parlamentaria a ser congruentes con el compromiso firmado al inicio de la legislatura, y admitió que legisladores priístas se han manifestado en contra, encabezados por la legisladora Magda Rendón, quien ha apoyado manifestaciones de grupos religiosos o "provida" en el recinto legislativo.

"Si no se aprueba, se tendría que volver a presentar. Insistir en ese tema que es parte de la agenda nacional. Qué mejor que Oaxaca sea pionero y tome con responsabilidad la vida de las mujeres", destaca.

“Todos deberían ser consultados”

Para Magda Rendón Tirado, diputada local del PRI, la iniciativa que se vota hoy en el Congreso de Oaxaca no se trata sólo de despenalizar la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación, permitiendo a las mujeres decidir sobre su maternidad. Se trata, afirma, de algo más profundo: el momento en el que la ley comienza a proteger a una persona, pues ese es el cambio que se busca con la reforma al artículo 12 de la Constitución oaxaqueña.

“No estamos tratando sólo la despenalización del aborto, actualmente la ley te protege desde el vientre de tu madre, desde el momento de la concepción. Con esta reforma ya no será así, ya no tendrás ningún derecho, hasta el momento de nacer. Te vuelves persona hasta el momento del nacimiento”.

De acuerdo con la iniciativa que impulsan legisladoras de Morena, de alcanzarse los 28 votos necesarios para reformar la Constitución, se establecería que el Estado proteja la vida desde el nacimiento. Esto, advierte, trastoca otros derechos, como el de la herencia.

“No tiene que ver nada más con la despenalización, se maneja obviamente así porque es la ruta, pero más allá de eso lo que se pretende cambiar es el momento en el que la ley te proteje”, afirma la priista.

Para la también integrante de la Comisión de Igualdad de Género de la 64 Legislatura existen muchas otras cosas por las que las mujeres pueden pelear, y lo ejemplifica mencionando iniciativas que ha presentado y que buscan “alimentos más justos”, o el derecho a que “en los juicios de paternidad, que la mujer no pague”, que sea el juzgador el que lo ordene al momento de recibir la demanda.

“Esas cosas son las que tenemos que pelear para que las mujeres tengan derechos: laborales, a la seguridad social, qué pasa con el cáncer de mamá o el cervicouterino”.

Es por este tipo de problemáticas pendientes para la mujeres que dice coincidir con una de las consignas de quienes buscan la despenalización del aborto, que los derechos de las mujeres no deben ponerse a consulta, sino garantizarse; no obstante, asevera que el tema de la despenalización del aborto no debe ser exclusivo de un grupo de personas, sino que todos los ciudadanos deben ser escuchados por los diputados.

“Coincido plenamente en algo con ellas, que los derechos de las mujeres no se discuten, aunque sé que podría sonar incongruente, no lo es”, precisa.



¿Cómo conciliar que los derechos de las mujeres no se consulten, que se garanticen y que al mismo tiempo los ciudadanos sean escuchados?



—Es que somos no nacidos y no nacidas, entonces, cómo lo hacemos: a través de la consulta —responde.

Y agrega que como diputados también tienen que velar por el interés superior del menor. “Yo sé que hay muchas personas confundidas que no entienden esa parte, yo les pido que se acerquen, estamos para escuchar con respeto a todas las voces. El Congreso debe abrir el Parlamento”.

La legisladora señala que en esta decisión deben escucharse argumentos “científicos, éticos y genéticos”, pues dice que como diputados “no somos nadie para determinar cuándo inicia una vida, por eso tenemos que recurrir a los expertos en el tema”.

Por ello, argumenta que una consulta ciudadana sería lo idóneo, porque “si de ella se desprende que lo que la gente quiere es que cambie la Constitución, que ya no se le proteja ningún derecho a los hijos o hijas que están dentro del vientre, y que sea hasta el momento del nacimiento, adelante”. Además, agrega que incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha pronunciado sobre el tema y ha propuesto una consulta.

“Sería obligación de cada diputado hacerlo a pie, cada uno conoce su región y debe hacerse a pie, porque las verdaderas mujeres que están abortando, las indígenas, están a pie, nuestra obligación es ir donde está la gente, a cada municipio. Si de eso se desprende que adelante, [pues] adelante, consulta para proceder y lo que resulte”, concluye.