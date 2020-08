Abuelita de 103 años celebra cumpleaños con su 1er tatuaje y viaje en moto

Estados Unidos.- Abuelita de 103 años celebró su cumpleaños con su primer tatuaje y un viaje en motocicleta.

Se trata de Dorothy Pollack, de Michigan, quien celebró su 103 cumpleaños de una manera muy original y cumplió dos de sus deseos más grandes después de ‘escaparse’ un rato de la cuarentena.

El Covid-19 la tuvo en prisión durante meses...La enfermera de la casa dijo que estaba terriblemente deprimida y que necesitábamos sacarla. No podíamos verla, así que no teníamos idea de cómo estaba realmente. Tiene una gran dificultad auditiva, por lo que las llamadas telefónicas no fueron útiles”, explicó a CNN Teresa Zavitz-Jones, su nieta.