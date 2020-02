Abuelita rompe Récord Guiness por tener un total de 31 dedos en manos y pies

India.- Kumari Nayak es una mujer de 63 años, residente del distrito de Ganjam en Odisha, India, que acaba de ingresar al Libro de los Récord Guinness debido a que tiene 19 dedos en los pies y 12 en las manos.

La mujer de la tercera edad padece polidactilia, una anomalía congénita donde el feto desarrolla más dedos en manos y pies durante la sexta o séptima semana de gestación. El aspecto extraño de Nayak ha provocado que sus vecinos la rechacen y la tilden de “bruja”.

Generalmente esta anomalía se puede corregir con cirugía, pero neso no pasó con Kumari, ya que su familia no contaba con los recursos para que la operaran y le quitaran los dedos extras.

Me veo obligada a permanecer en el interior de mi casa, ya que me tratan de manera diferente, lo cual no es una buena forma de tratamiento por parte de mis vecinos”, comentó la mujer.