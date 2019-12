Abuelita sin parientes busca familia para pasar la Navidad

Estados Unidos.- Una anciana publicó un anuncio clasificado en un sitio de internet: “¿Alguien necesita una abuela para Navidad?”, escribió. Su petición encontró respuesta.

El anuncio clasificado de la mujer de Tulsa, Oklahoma, publicado en el sitió Craigslist decía:

No tengo a nadie y me gustaría formar parte de una familia. Cocino y puedo cocinar la cena (sic). ¡Incluso puedo traer comida y regalos para los niños! NO TENGO A NADIE Y REALMENTE ME DUELE (sic). Déjame ser parte de tu familia”.