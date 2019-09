Abuelita usa silla de ruedas para vender dulces y se roba el corazón de la red

Doña Isidra, como la conocen en su calle, ha vendido dulces y otros artículos desde hace 70 años para no depender de nadie. Al viralizarse su historia, se robó el corazón de los internautas.

Desde los 15 años, contó a las cámaras de Denisse Merker, Doña Isidra ha salido a vender en las calles de la colonia Obrera, en la Ciudad de México.

Ni su discapacidad ni su edad han sido impedimento para que salga a trabajar, pues todos los días sale y aprovecha la silla de ruedas que necesita para andar por la calle para convertirla en un puesto donde vende dulces, fibras y trapos de cocina en la esquina de José Toribio Medina.

Con 70 años vendiendo en la vía pública, Doña Isidra, a diario coloca su puesto de dulces en calles de la colonia Obrera, a pesar de que debe moverse en silla de ruedas, esta le sirve como mesa para su venta #EnPunto con @DeniseMaerker https://t.co/SwqUO4r145 pic.twitter.com/nddPR1s3PP — Noticieros Televisa (@NTelevisa_com) September 26, 2019

A pesar de haber sufrido una embolia y ser viuda, Doña Isidra no deja de sonreír a la vida.

Pasan personas, platico con ellas, me distraigo en la calle, yo me levanto a las cinco de la mañana, yo no dependo de nadie, yo me baño sola, yo me cambio sola”, relató la ancianita.

Se roba el corazón de la red

Cuando la historia de Doña Isidra se viralizó, las redes se conmovieron por su ejemplo de dignidad.

Fui con @cojofeliz a entregarle a la viejita todas las donaciones que se hicieron en nuestro programa @horafelizpodcas. Se juntaron 21 mil pesitos que espero le sean de mucha ayuda. Estuvo cotorro porque nos encontramos a los de @VengaLaAlegria justo grabando una nota. pic.twitter.com/LFsxpYjgz9 — TÍO ROBER (@TeAmoTioRober) September 24, 2019

El pasado fin de semana, fotografías de doña Isidra se viralizaron y robaron el corazón de los internautas. Sus mismos vecinos la consideran un ejemplo de seguir, pues no sólo se esfuerza para mantenerse sola, si no que adoptó a dos hijos desde los 6 meses de edad.

Por ejemplo, el programa La Hora Feliz 125, a través de su canal de Youtube Cojo Feliz, prometió donar todas las ganancias de una de sus transmisiones a ella.

Esta viejita utiliza su silla de ruedas como puestito para vender sus chiclitos y mazapanes mientras ella espera de pie que alguien le compre. Se encuentra en la esquina de Toribio y Bolívar en la colonia Obrera. ¿Cómo ven? ¿La hacemos viral pa que venda más? pic.twitter.com/7iAKGSAIu5 — TÍO ROBER (@TeAmoTioRober) September 21, 2019

Incluso llegó a medios internacionales, como el periódico La Gran Época, que se publica en Internet en 17 idiomas en varios países como Japón, China, Israel, España y Canadá.