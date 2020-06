Abuelito de 80 años se vuelve youtuber de cocina gracias a la cuarentena

En México, uno de los sectores más afectados por la cuarentena del coronavirus fueron los “cerillitos”, los empacadores voluntarios que ayudan en los supermercados a los clientes a cambio de una propina. Normalmente se trata de personas de la tercera edad, lo que puso a muchos en riesgo durante esta pandemia.

Uno de estos “cerillos” era Carlos Elizondo, de 80 años. Durante el confinamiento perdió su empleo, pero ha encontrado una nueva oportunidad de éxito en YouTube.

El origen del canal del Tito Charly

Antes de la cuarentena, Carlos Elizondo ya era un hombre muy trabajador. En su juventud emprendió en varios negocios de electrificación y transporte.

Al llegar a la tercera edad, ya viudo y con sus hijas grandes, decidió que no necesitaba seguir trabajando a un ritmo tan intenso. Un amigo suyo le comentó que podía laborar jornadas de cuatro horas como empacador en un supermercado, a cambio de un sueldo de 250 pesos diarios aproximadamente en propinas.

Por siete años, Carlos trabajó en este puesto. El abuelito con seis nietos, residente de Monterrey, Nuevo León, se sentía cómodo con el trabajo, ya que le permitía tener mucho tiempo libre para pasar en familia.

Pero con el inicio de la pandemia, las personas de la tercera edad fueron retiradas de las cajas, al tener riesgos mayores ante el Covid-19.

Para no quedarse sin ocupación, en un inicio Carlos se contactó con productores artesanales de carne seca, chorizo y queso, quienes le permitieron distribuirlos bajo su propia marca.

Después, para aprovechar los productos de su marca, Carlos se decidió a abrir un canal de recetas en YouTube, animado por su hija menor Verónica.

Bajo el nombre de Tito Charly, Carlos se decidió a compartir su talento culinario en Internet. "Me cayó un poco de sorpresa, pero siempre me han gustado los retos”, comentó.

En un inicio Carlos se propuso la meta de tener 4 mil suscriptores, pero ya ha superado esa meta y ahora espera llegar hasta los 10 mil.

"Siempre he sido positivo, me gusta ver adelante. No hay imposibles, siempre hay una forma", ha dicho el youtuber, cuyos videos se han hecho virales rápidamente.