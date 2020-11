Abuelito que abrazaba a bebés prematuros muere víctima de cáncer

Estados Unidos.- Uno de los voluntarios más queridos de un hospital materno infantil perdió su batalla contra el cáncer.

Se trata de David Deutchman, de 86 años, un voluntario que se conocía como el "abuelo de la UCIN" en la unidad de cuidados intensivos neonatales en Children's Healthcare en Atlanta, Estados Unidos.

La historia de David se había vuelto viral en el año 2017 por el trabajo que hizo abrazando y acurrucando a bebés prematuros, después de su jubilación, Deutchman hizo durante más de 14 años esta gran labor.

Algunos de mis amigos no lo entienden. Me orinan. Me vomitan. Quiero decir, ¿por qué no me encantaría?... Es muy pacífico. Es muy gratificante", había comentado David.