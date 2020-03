Abuelitos venden tacos hasta la madrugada y se vuelven virales

Michoacán.- No todo es malas noticias en las redes sociales, algunas veces pueden ayudar a algunos comerciantes pequeños a vender su mercancía cuando se vuelven virales, como el caso de una pareja de ancianos que atienden juntos su puesto de tacos hasta la madrugada.

A través de su cuenta de Facebook, la usuario Ana Lucía López compartió el caso de Don Ramón y su esposa María, una pareja de la tercera edad que atienden su puesto de tacos en Sahuayo, Michoacán, hasta altas horas de la madrugada.

"Son las 11:30pm íbamos pasando por aquí me dio mucha nostalgia verlos que estaban casi dormidos en las sillas, pero al escuchar que se paró el carro de inmediato la señora ayudó a Don Ramón a levantarse de la silla de ruedas y entrar al puesto para atendernos. Nos comenta Don Ramon que se quedan a diario hasta las 3:00 am. Así que si pasas por aquí no duden llegar a cenar con ellos aparte están muy ricos sus taquitos y créanme que al ver esta escenas te das cuenta que hace más el que quiere que el que puede", contó la usuaria.

El caso de inmediato se volvió viral, ya que muchos consideraron que no sólo eran un gran ejemplo de amor como pareja, si no de ganas de trabajar y no dejarse derrotar.

La publicación original se ha compartido más de 74 mil veces en redes sociales, cautivando a posibles clientes.

Redes sociales ayudan a pequeños comerciantes

Unos días después, Ana Lucía volvió a compartir que fue a cenar con Don Ramón y su esposa, publicando videos en los que se puede ver el puesto de tacos con muchísima más gente comprándoles.

Un caso similar fue el de Joaquín Mendivil, un elotero de Sonora que a veces podía vender apenas dos elotes en toda la noche, pero tras viralizarse en las redes sociales no se daba abasto para la cantidad de clientes que llegaron con él.