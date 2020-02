Abuelo concluye sus estudios con honores ¡a los 89 años!

Perú.- Un abuelo con ganas de superarse demostró que no hay un límite de edad para cumplir tus sueños, y terminó sus estudios con 89 años cumplidos.

De acuerdo con la información de Noticieros Televisa, el hombre, llamado Alejo Hermógenes Ruiz Rubio, se inscribió a la escuela de su comunidad en Villa El Salvador, Perú hace tres años, y el pasado viernes 21 de febrero por fin recibió su título sin haberse perdido una sola clase.

No falté a ninguna clase en estos tres años. Mi edad no fue un obstáculo para estudiar. Mis compañeros y profesores me ayudaron. Y mi familia, que siempre ha estado en todo momento”, aseguró.