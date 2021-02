Abuelo se aburre de estar encerrado y emprende negocio de trípodes

Perú.- Luego de permanecer encerrado por la pandemia por COVID-19, este hombre de 78 años tuvo un momento de ceratividad y le hizo un regalo a su esposa hecho con sus propias manos.

El hombre identificado como Ebert Tassara Montanchez, residente de Perú, detalló al medio local La República, que meses antes había visto a su esposa Belarmina luchar durante sus clases para poder acomodar su celular y su tableta sin que estos se cayeran.

Ebert tuvo la idea de crear un soporte de madera para el celular, después se aventuró y usó aluminio para realizar más modelos.

Después de que mostrara los trípodes a sus hijos, ellos quedaron encantados por lo que decidieron crearle una página de Instagram y comenzar a comercializar sus productos bajo el nombre de “El taller de Ebert”.

Al publicar todos sus creaciones hechas durante la pandemia, esta página se volvió viral y el negocio creció, incluso sus nietos ya se involucraron en el proyecto.

Mi familia y mi esposa son mi apoyo incondicional y mi motivación. Mi nieta mayor, es la que me ayuda con organizar las entregas, mi esposa ayuda a empaquetar. Mis hijos siempre están pendientes en lo que me falta, los insumos. Me ayudan a comprar lo que necesito. En realidad El Taller de Ebert somos todos, porque de alguna u otra forma mi familia me apoya”, expresó el hombre.