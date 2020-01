Además de Fashion Week, diseñador tzotzil dará conferencia en Harvard.

“Tú eres hombre, perteneces al campo”, escuchaba Alberto cuando recorría las calles de su natal Aldama, en Chiapas. “No llores, demuestra tus talentos, no estás haciendo nada malo”, se consolaba a sí mismo mientras se dirigía a casa para que su madre le enseñara a hacer lo que soñaba desde pequeño: tejer en telar de cintura.

Desde entonces, el talento y la perseverancia del joven de 31 años han hablado por sí solos.

En febrero, Alberto López Gómez participará en el Fashion Week de Nueva York, uno de los eventos más importantes de la industria de la moda en el mundo

El joven relata que tenía 25 años cuando puso fin a sus días como agricultor y enfrentó los estereotipos de género arraigados en la comunidad tzotzil a la que pertenece: “Tardé mucho en decirle a mi mamá que quería aprender a trabajar en telar de cintura, pero cuando lo hice, aunque se sorprendió porque ningún hombre lo hacía, me apoyó desde el primer momento”.

Pese a las críticas y señalamientos, y maravillado por el trabajo que elaboraban las mujeres de su comunidad —como su madre y sus hermanas—, Alberto dibujó su camino en el mundo textil.

En entrevista con El Universal dice que su objetivo siempre ha sido la difusión y dignificación de huipiles, vestidos, bordados y de más artesanías tzotziles.

Me tenía que encerrar en mi casa a trabajar para que la gente no se burlara de mí. Me criticaban porque no estaban acostumbrados a ver a un hombre tejiendo, pero yo intentaba no escuchar” recuerda.