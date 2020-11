Adolescentes dejan a malabarista moribundo tras golpiza

Argentina.- En la localidad de Pergamino, dos adolescentes de 14 y 15 años golpearon a un hombre que hacía malabares en las calles de este lugar; el hombre presentó una fractura de cráneo, entre otras lesiones.

Debido a la edad de los agresores, no se les puede imputar ningún delito.

Esto ocurrió durante el martes, cerca de las 2:45 horas, y los hechos fueron captados por una cámara de seguridad, en la que la víctima, Ramón Ferreyra se muestra discutiendo con uno de los adolescentes, mientras que otro ce acercó por detrás para soprenderlo.

Seguido de esto, uno de los menores utilizó una piedra que levantó de la calle y la lanzó al hombre, por lo que cayó al piso tras el impacto, por lo que los agresores comenzaron a golpearlo hasta que quedó inconsciente.

Cuando notaron la condición del hombre, los jóvenes huyeron del lugar, pero fueron detenidos poco después; aún se desconoce el motivo de esta agresión, según informa Infobae.

La víctima es conocido en la zona por hacer malabares en las esquinas de la localidad, y fue trasladado al Hospital Interzonal de Agudos San José. El médico que lo atendió declaró que: "continúa grave, entubado con perdida de conocimiento y asistido con respiración mecánica".

El reporte médico informa que "Ramoncito" sufrió una fractura craneal parietal derecha, con aplastamiento y pérdida de masa encefálica, además de cortes en la cabeza y hematomas internos.

Por su parte, el fiscal Horacio Oldani, ha abierto el expediente bajo "tentativa de homicidio", y ha establecido medidas para los menores, entre los que se encuentra un análisis psicológico, el cuál demostró que los jóvenes "son peligrosos para terceras personas".

Aunque hasta el momento los adolescentes se encuentran en sus casas, se llevará a cabo una audienza ante el juez de Garantías del Joven N°1 de Pergamino, en donde el fiscal solicitará que los menores sean trasladados a un centro de detención de menores.

Según informa Infobae, la legislación argentina establece que los menores de 16 años no son punibles. “Tampoco lo es el que no haya cumplido 18 años, respecto de delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda de dos (2) años, con multa o con inhabilitación”.

Debido a que no hay un régimen penal para este caso, “si existiere imputación contra alguno de ellos la autoridad judicial lo dispondrá provisionalmente, procederá a la comprobación del delito, tomará conocimiento directo del menor, de sus padres, tutor o guardador y ordenará los informes y peritaciones conducentes al estudio de su personalidad y de las condiciones familiares y ambientales en que se encuentre”, establece la ley.