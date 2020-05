Aeropuertos donde detectaron más empleados de la TSA con Covid-19

Debido a la pandemia por coronavirus, las autoridades de Estados Unidos han pedido a la población abstenerse de viajes al país por razones de turismo, compras y visita de familiares.

El país aún se encuentra en una fase crítica de contagios y los viajes en avión o en los puntos de revisión pueden ser un foco de propagación importante.

A través de su página de internet, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) ha revelado cuántos casos de contagio de Covid-19 se han detectado entre sus empleados en los principales aeropuertos de Estados Unidos.

Las cifras varían, según la afluencia de pasajeros, sistema de revisones, fecha de su último reporte y pruebas que se realizan.

Los aeropuetos con más empleados contagiados de Covid-19

“En general, la TSA ha tenido 548 empleados federales con resultados positivos para Covid-19. 302 empleados se han recuperado y 6 lamentablemente han muerto como resultado del virus. También se nos ha notificado que un contratista de detección falleció debido al virus”, señalan.

BNA - Nashville International: 99 casos de contagio en empleados.

LAX - Los Angeles International: 99 casos.

DFW - Dallas / Fort Worth International: 99 casos.

ORD - Chicago O'Hare International: 99 casos.

JFK - John F. Kennedy International: 89 casos.

IAH - Intercontinental George Bush: 66 casos.

DTW - Detroit Metro Condado de Wayne: 55 casos.

SJC - Norman Y. Mineta San Jose International: 55 casos.

EWR - Newark Liberty International: 44 casos.

PHL - Internacional de Filadelfia; 44 casos.

MAR - Seattle / Tacoma International: 44 casos.

La TSA señala que está tomando medidas extraordinarias para proteger a su fuerza laboral, incluida la emisión de equipos de protección personal mejorados como respiradores N95 y protección para los ojos.

También informaron que permitirán a los viajeros llevar hasta 12 onzas o 354 mililitros de gel antibacterial en su equipaje de mano durante vuelos en Estados Unidos.

Antes de la pandemia por Covid-19, la TSA únicamente permitía gel en botellas de 3.4 onzas o 100 mililitros, guardadas en bolsas de plástico. Las 12 onzas estarán permitidas en el equipaje de mano hasta nuevo aviso.

La TSA no ordena la cancelación de vuelos. Esta decisión corresponde a cada aerolínea. Si no tienes viajes esenciales, no te expongas.