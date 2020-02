Albañil encuentra 77 mil pesos en construcción y los regresa, le dan trabajo fijo

Siempre va a existir gente que es un gran ejemplo de honestidad y por la cual vale la pena que sus historias se den a conocer, como es el caso de un albañil argentino que regresó el dinero que encontró en una construcción en la que trabajaba.

Se trata de Saúl Jiménez de 31 años que, a pesar de tener cuatro hijos, uno de 13, otro de 11, uno de 4 años y un bebé de 6 meses, mostró sus valores con una sola acción, al devolver el monto de 250 mil pesos argentinos, unos 77 mil 132 pesos mexicanos, al dueño de la obra.

Con trabajo intermitente le llegó la oportunidad de trabajar en un comercio que se había incendiado en la localidad de General Alvear. “Empezamos a desarmar todo el negocio, principalmente, el techo que se había quemado completamente. Y limpiando una pieza, encontré 250 mil pesos apretados entre los escombros”, dijo Saúl Jiménez a medios locales.

A pesar de que era una buena cantidad de dinero, Jiménez lo regresó al propietario del negocio. Por la buena acción, el dueño del establecimiento difundió el hecho en redes sociales y distintos medios de comunicación.

Gracias a ello, el intendente de General Alvear de Mendoza, Walther Marcolini, al enterarse de la historia, citó al trabajador y le dio un empleo fijo.

“Hoy recibí a Saúl Jiménez, nuestro vecino que devolvió 250 mil pesos. Desde mañana trabajará en la Dirección de Obras Públicas. Estos actos de honestidad deben ser reconocidos y tomados como ejemplo. Gracias Saúl por el gesto y felicitaciones", escribió Marcolini en las plataformas digitales.

Al respecto, el albañil dijo lo siguiente: “El intendente me ofreció algo que yo venía buscando hace mucho tiempo, que es tener un laburo para poder sustentar a mi familia. Así que, si Dios quiere, vamos a estar trabajando para la municipalidad de General Alvear. No está en mi dejarme algo que no es mío, por eso entregarlo fue gratificante, porque hoy puedo contar con un trabajo. Y es una buena manera de agradecerle a esta gente que me dio empleo, además de agradecerle a Dios por la voluntad que tuve”, contó también a través de su red social.