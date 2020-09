El alcalde de Macuspana (Morena), Roberto Villalpando Arias, y 11 regidores presentaron su licencia definitiva al cargo por desacuerdos políticos de cómo se venían manejando los recursos en este ayuntamiento, tierra de donde es originario el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Ante esta licencia, por causas graves contemplada en la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, ahora el Congreso Local declarará la desaparición de poderes y nombrará un concejo municipal, que deberá terminar su gestión hasta el primero de octubre del 2021.

Villalpando Arias informó a sus colaboradores en una reunión que se tenía que separar del cargo porque ha estado enfermo en dos ocasiones de Covid-19, y por lo tanto dejaría la alcaldía, un argumento poco convincente debido a que la Secretaria de Salud nunca informó del caso de una persona que haya contraído el virus dos veces.

“A partir de ahora en adelante no podemos hacer compromiso. Viene prácticamente otra persona, viene a tomar el mando, yo solicité la licencia, solicité permiso el día de hoy; yo tuve prácticamente dos veces Covid; tuve Covid hace cuatro meses y ahorita volví a dar positivo y yo por eso prefería estar en un lugar con menos personas, porque no puede ser uno, no se la palabra, pero ya me hice la palabra y volví a salir negativo hace 8 días”, aseguró.