Alertan por desinfectante tóxico, hecho en México

La Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) advirtió hoy sobre nueve productos desinfectantes para manos que podrían contener una sustancia tóxica.

La FDA descubrió metanol, una sustancia que puede ser tóxica cuando se absorbe a través de la piel o se ingiere, en muestras de desinfectantes para manos Lavar Gel y CleanCare No Germ, ambos producidos por la compañía mexicana Eskbiochem SA de CV.

Se aconseja a los consumidores que hayan estado expuestos a los desinfectantes para manos en cuestión que busquen tratamiento inmediato para revertir los efectos tóxicos del envenenamiento por metanol. Los síntomas incluyen náuseas, vómitos, dolor de cabeza, visión borrosa, ceguera permanente, convulsiones, coma, daño permanente al sistema nervioso o la muerte.

CNN dijo que la FDA solicitó a Eskbiochem SA de CV que retirara sus productos desinfectantes para manos de los estantes el 17 de junio, pero aún no ha recibido una respuesta de la compañía. La agencia recomienda que los consumidores dejen de usar estos productos de inmediato y los eliminen en "contenedores apropiados para desechos peligrosos".

La FDA dice permanecer alerta y continuará tomando medidas cuando surjan problemas de calidad con los desinfectantes para manos. Además, la agencia está preocupada por las afirmaciones falsas y engañosas de desinfectantes para manos, por ejemplo, que pueden proporcionar protección prolongada, como 24 horas contra virus, incluido el Covid-19, ya que no hay evidencia que respalde estas afirmaciones.

FDA advises consumers not to use any hand sanitizer manufactured by Eskbiochem due to the potential presence of methanol, which can be toxic when absorbed through the skin or ingested: https://t.co/IO4MoLDuSW pic.twitter.com/qjvE8LssPE

— FDA Drug Information (@FDA_Drug_Info) June 19, 2020